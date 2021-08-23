Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

    23 Августа 2021, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшейся в формате видеоконференции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане и ее влиянии на безопасность стран-членов ОДКБ, а также обсудили выработку мер, направленных на предотвращение вызовов и угроз в центральноазиатском регионе.

    Президент Казахстана в своем выступлении акцентировал внимание на необходимости предупреждения всего комплекса рисков, включая распространение терроризма и экстремизма, рост незаконного оборота оружия и наркотиков, нелегальной миграции, наплыв беженцев, проникновение в регион деструктивных элементов.

    В этой связи Касым-Жомарт Токаев предложил ряд мер, призванных способствовать укреплению системы коллективной безопасности, оперативных действий ОДКБ.

    Наряду с этим Глава государства обратил особое внимание на важность недопущения гуманитарного и продовольственного кризиса в Афганистане.

    Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 16 сентября 2021 года в Душанбе.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Президент Казахстана Безопасность Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду