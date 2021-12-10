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    Президент Казахстана принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

    10 Декабря 2021, 17:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось итоговое в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия выступили Почетный председатель Высшего совета, Елбасы Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин. Кроме того, выступили руководители государств-наблюдателей при ЕАЭС Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

    Мероприятие открыл и модерировал Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении он с удовлетворением отметил динамику роста макроэкономических показателей в рамках Союза, несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения.

    «Объем взаимной торговли за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5 % и достиг 52 млрд долларов. Это больше показателя доковидного периода на 16,5 %. Вырос объем экспорта между странами Союза. Например, рост объемов экспорта Казахстана составил 39 %. В сопоставимых цифрах вырос экспорт и других стран-участниц ЕАЭС», – констатировал Глава государства.

    Президент Казахстана напомнил о пяти направлениях совместной работы при вступлении в председательство в Союзе: усилении промышленной кооперации, устранении барьеров во взаимной торговле, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, а также расширении торгово-экономических отношений с третьими странами.

    «Мы понимаем, что это работа не одного дня. Однако уже сегодня можно отметить успешную реализацию некоторых их них», – сказал он.

    Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на результатах совместной работы в ходе казахстанского председательства, выразив благодарность правительствам ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии за проделанную работу.

    Вместе с тем Глава государства высказал ряд предложений, требующих особого внимания в условиях новых вызовов.

    В частности, Президент обратил внимание на беспрецедентный спрос на цифровую продукцию и электронные услуги. По его мнению, уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются системные сбои ввиду нехватки микрочипов и компьютерных элементов.

    «В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных кооперационных проектов по производству микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли. Требуется создать производственную базу, которая позволит удовлетворить в полном объеме потребности наших предприятий, а в дальнейшем наладить и экспорт», – сказал Президент Казахстана.

    Касым-Жомарт Токаев также считает актуальным развитие сухопутных перевозок, налаживание «скоростных» трансконтинентальных коридоров, обеспечение их региональной и глобальной конкурентоспособности. В этом контексте он напомнил об инициативе нашей страны относительно создания товаропроводящей сети ЕАЭС.

    «Казахстан на протяжении последних двух лет ведет работу по созданию Национальной сети оптово-распределительных центров. Мы готовы принять активное участие в создании и интеграции товаропроводящих систем стран-членов Союза», – заявил он.

    Глава государства вновь высказался за последовательное сокращение барьеров, ограничений и изъятий. В феврале этого года Коллегия утвердила Методологию разделения препятствий. Теперь процесс рассмотрения и квалификации барьеров регламентирован в доступной для бизнеса форме и в приемлемые сроки. Президент призвал продолжить вовлечение малых и средних предприятий в процесс евразийской интеграции и торговли без барьеров.

    Отдельный блок в речи Касым-Жомарта Токаева был посвящен эффективности работы Евразийской экономической комиссии и ее взаимодействию со странами-участницами. Как было отмечено в выступлении, формирование единой и целостной экономической политики на стыке интересов пяти стран – достаточно кропотливая и сложная работа.

    «С этого года мы приступили к реализации Стратегии развития Евразийской интеграции до 2025 года. Считаю, нам следует строго придерживаться положений Стратегии и не выходить за рамки действующего права Союза. Важно помнить, что наша работа и деятельность Союза в целом привлекает значительный интерес со стороны внешних партнеров. Это налагает на нас повышенную ответственность», – сказал Глава государства.

    Резюмируя свое выступление, Президент Казахстана подчеркнул, что твердая приверженность сохранению взаимоуважительного, конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках Союза.

    Председательство в органах Евразийского экономического союза в 2022 году переходит к Кыргызской Республике. По этому случаю Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Садыра Жапарова и пожелал ему успехов в достижении поставленных целей.

    По завершении заседания в расширенном формате лидеры государств-членов ЕАЭС продолжили обсуждение в узком составе.

    По итогам мероприятия главы государств-членов Союза приняли 20 документов, направленных на дальнейшее укрепление интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС.

    Решения:

    О формировании рабочей группы по разработке единых мер защиты информации, содержащейся в навигационной пломбе.

    О ходе выполнения Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 16.

    Об Основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год.

    О внесении изменений в Положение о статусе государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

    Об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства.

    Об общих подходах к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования единого рынка услуг.

    Об отчете об исполнении бюджета Евразийского экономического союза за 2021 год.

    О бюджете Евразийского экономического союза на 2022 год.

    Об утверждении размера пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза.

    О председательстве в органах Евразийского экономического союза.

    О совместных мерах, направленных на снижение уровня долга сектора государственного управления в Кыргызской Республике.

    Распоряжения:

    О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза.

    О времени и месте проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета.

    Поручения:

    1. О ходе выполнения Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 «О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».

    2. О вводимых Российской Федерацией с 1 января 2022 г. ограничениях по вывозу лесоматериалов.

    Международные договора:

    Соглашение о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

    Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года («II Большой Протокол»).

    Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза.

    Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита.

    Протокол о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана ЕАЭС
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