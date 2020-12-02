Президент Казахстана принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая прошла в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Помимо Главы государства в Саммите приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, исполняющий обязанности Президента Кыргызстана Талант Мамытов, а также Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Лидеры государств обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году, определили планы на предстоящий период.

Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия актуальным вызовам и угрозам, борьбе с террористическими проявлениями, незаконным оборотом наркотиков, совместным мерам в сфере кибербезопасности.

Выступая перед участниками Саммита, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность председателю состоявшейся сессии Президенту России Владимиру Путину за организацию мероприятия и отметил высокую содержательность и профессионализм российского председательства в ОДКБ.

Глава государства также поздравил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с предстоящим председательством в ОДКБ в 2021 году.

Говоря о текущей ситуации в области региональной и глобальной безопасности, характеризующейся нарастанием конфликтного потенциала в межгосударственных отношениях, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль посредничества Президента России Владимира Путина в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

«Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации, и это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе. Это действительно историческое соглашение», – считает Президент Казахстана.

Глава государства высказал мнение, что продолжающиеся масштабные потрясения в мировой политике и экономике, вызванные пандемией коронавируса, усугубляются взаимными санкциями, ограничениями и торговыми войнами. Вызывает обеспокоенность рост новых глобальных вызовов и угроз, связанных с экстремизмом и терроризмом, наркобизнесом, кибербезопасностью, нелегальной миграцией. В этих условиях, как подчеркнул Президент, существенно возрастает роль ОДКБ в качестве действенного механизма межгосударственного взаимодействия во имя укрепления мира, обеспечения безопасности и стабильности в обширном регионе.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал своих коллег по ОДКБ о предстоящих парламентских выборах в стране, а также о реализации пакета беспрецедентных демократических реформ. Как было отмечено в выступлении, в нашей стране рассчитывают на приезд наблюдательных миссий как от стран-членов ОДКБ, так и по линии парламентских ассамблей СНГ и ОДКБ.

Президент Казахстана высказал ряд предложений по дальнейшему развитию Организации, в том числе по учреждению нового института – Специального представителя Генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

В завершение своего выступления Глава государства отметил, что участие в деятельности ОДКБ является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана.

«Отрадно, что ОДКБ стала заметным фактором международной политики и играет положительную роль в обеспечении безопасности на значительной части евразийского континента. Мы готовы, как и прежде, активно взаимодействовать с нашими партнерами в поисках эффективных решений по обеспечению мира, безопасности и процветания наших народов», – резюмировал Президент Казахстана.

По итогам Саммита главы государств приняли Декларацию Совета коллективной безопасности и политическое Заявление о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

Принятые на сессии документы направлены на дальнейшее укрепление актуальных направлений деятельности ОДКБ, они демонстрируют открытость Организации и ее позитивный настрой на расширение сотрудничества с другими странами и международными структурами.

Председательство в Организации перешло от России к Таджикистану. Очередная сессия СКБ ОДКБ состоится на территории этой страны в 2021 году.

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По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ было одобрено и принято 15 документов:

1. Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

2. Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

3. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Плане развития военного сотрудничества государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы».

4. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Антинаркотической стратегии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021-2025 годы».

5. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Концепции комплексного системного подхода к обеспечению и контролю качества совместно разрабатываемой и производимой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности продукции военного назначения на протяжении всего жизненного цикла».

6. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О дополнительных мерах по совершенствованию системы подготовки кадров для органов государственной власти государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности».

7. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О базовой учебно-методической организации по подготовке персонала Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности».

8. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Протоколе о составе и дислокации миротворческих контингентов государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности».

9. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О распределении квотных должностей в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности».

10. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2019 год».

11. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Бюджете Организации Договора о коллективной безопасности на 2021 год».

12. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности».

13. Протокольное Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности».

14. Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности. (Документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения процедуры рассмотрения и одобрения органами ОДКБ, а также внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).

15. Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. (Документ будет внесен на подписание членам Совета коллективной безопасности ОДКБ после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания международных договоров).







