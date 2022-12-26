Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что встречи глав государств в Санкт-Петербурге дают хорошую возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ и обозначить задачи на перспективу.





Президент подчеркнул, что в рамках своего председательства в СНГ Казахстан предпринял ряд конкретных мер по укреплению потенциала Содружества.

«В течение года проведено свыше 80 крупных мероприятий. Были реализованы многочисленные инициативы, нацеленные на расширение экономического сотрудничества, сохранение тесных гуманитарных связей и укрепление авторитета Организации. Наши совместные усилия нашли свое отражение в документах, принятых по итогам Астанинского саммита в октябре. Особое внимание на протяжении всего года уделялось прежде всего реализации задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Все эти шаги принесли свои плоды. С удовлетворением хотел бы отметить, что товарооборот Казахстана со странами СНГ за январь-октябрь вырос на 11%, достигнув почти 30 миллиардов долларов, за аналогичный период 2021 года – 26,5 миллиарда долларов. Рост примерно на 5 миллиардов долларов. Это хорошая тенденция», – сказал Глава государства.

По его мнению, важно сохранить динамику внутрирегиональной торговли и адаптировать экономическую политику к современным реалиям. Касым-Жомарт Токаев предложил лидерам стран СНГ сосредоточиться на решении следующих актуальных задач.

«Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма. Следует наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности. Поиску общих подходов в этой сфере будет посвящена министерская конференция стран СНГ, которая пройдет в Астане в следующем году. И мы надеемся на активное участие соответствующих министров. Нужны новые механизмы и форматы сотрудничества для повышения эффективности транспортно-логистических проектов на пространстве СНГ. И здесь особое значение приобретает международный коридор «Север – Юг», важной транспортной артерией в котором выступает железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Иран», – заявил Президент Казахстана.

Еще одним ключевым направлением Глава государства назвал взаимодействие в сфере безопасности. Принятая в рамках казахстанского председательства Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы отвечает этим задачам.

«Для адаптации Организации к современным глобальным реалиям нам предстоит совершенствовать ее потенциал, усиливать позиции Содружества на международной арене. В ближайшее время начнется подготовка документов по учреждению институтов Наблюдателя при СНГ и Партнера Содружества. Конечно же, непреходящее значение имеет общее культурно-гуманитарное сотрудничество и укрепление языкового пространства в СНГ. Присвоение Санкт-Петербургу официального статуса Культурной столицы Содружества в 2023 году послужит на благо укрепления культурных связей между странами СНГ», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент выразил благодарность Владимиру Путину за приглашение и теплый прием, а также пожелал Садыру Жапарову успехов в предстоящем председательстве Кыргызской Республики в СНГ.





Фото: t.me/bort_01



