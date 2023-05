Президент Казахстана принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по личному приглашению Эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани принял участие в церемонии открытия второго Катарского экономического форума на тему «Выравнивание темпов восстановления глобальной экономики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Значимое мероприятие было организовано при поддержке агентства «Bloomberg» и проводится под патронажем шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

Форум посвящен тематике «выхода стран из экономического кризиса».

В работе форуме, помимо Главы нашего государства, принимают участие Президент Того Фор Гнассингбе, Президент Намибии Хаге Гейнгоб, Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, а также ряд министров, должностных лиц правительств стран Европы, Азии и Африки.

Кроме того, в сессиях форума собрались руководители ведущих международных корпораций и организаций, таких как Honeywell, Asyad Group, Исламский банк развития, Tesla, Qatar Airways, The Boeing Company, QatarEnergy, Kuwait Petroleum Corporation, Southwest Holdings, Accor, Marriott International, Tingo, National Petroleum Corporation of Namibia, MeTL Group, Volkswagen, Dorna Sports, International Airlines Group, Infarm, Vitol, Franklin Templeton, Thyssenkrupp, Roubini Macro Associates, DAMAC Properties, Trip com Group, Standard Chartered, Exxon Mobil Corporation, Google Cloud и другие.

Работу форума своим выступлением открыл Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ожидается, что Президент примет участие в специальной панельной сессии «In Conversation with President Tokayev», модератором которой выступит ведущий Bloomberg Television Манус Крэнни.

По итогам Катарского экономического форума будет подготовлен план следующего этапа глобального роста, представлены действенные решения для создания постпандемического мира.