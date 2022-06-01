Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана принял спецпредставителя Генсекретаря ООН

    1 Июня 2022, 14:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН и главу Миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны.

    Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов.

    В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала Главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей вчера в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану.

    Высокопоставленный представитель ООН высказала особую благодарность руководству страны за поддержку деятельности миссии ООН в Афганистане (UNAMA).

    В соответствии с достигнутыми соглашениями временно удаленный офис UNAMA размещается в Алматы. В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение о статусе этой миссии в Казахстане.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Президент Казахстана Афганистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
    Новости партнеров