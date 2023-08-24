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    Президент Казахстана принял Спецпредставителя Генсекретаря ООН Каху Имнадзе

    24 Августа 2023, 13:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.

    Президент подчеркнул важность и востребованность Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и выразил готовность оказать дальнейшую поддержку его усилиям в деле обеспечения устойчивого роста, укрепления стабильности и безопасности в регионе.

    Каха Имнадзе выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за поддержку деятельности центра и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление мира и продвижение диалога в регионе.

    Как заверил Каха Имнадзе, он будет всесторонне содействовать плодотворному сотрудничеству стран региона.

    Также в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в Афганистане.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Президент Казахстана
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