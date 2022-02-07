Президент Казахстана принял Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что Казахстан придает важное значение дальнейшему развитию стратегического партнерства с Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев передал слова признательности Президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю за высказанную им в ходе видеовстречи 10 января поддержку нашей страны и твердый настрой на укрепление сотрудничества.

По просьбе Тери Хакалы Глава государства рассказал о событиях «трагического января». Он заявил, что Генеральной прокуратуре дано поручение провести тщательное и справедливое расследование произошедшего. Президент подчеркнул, что соблюдение прав и свобод человека является приоритетом для всех ветвей власти нашей страны.

Казахстанский лидер также проинформировал о планах по модернизации политической системы и реализации Нового экономического курса, направленного на выправление социальных диспропорций и диверсификацию национальной экономики.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность развитию тесных связей с Европейским Союзом по всем направлениям сотрудничества и намерение в полном объеме реализовать достигнутые ранее договоренности.

В свою очередь Тери Хакала сообщила о заинтересованности Брюсселя в развитии отношений с Казахстаном. Европейский дипломат поблагодарила Президента за обстоятельный и полезный обмен мнениями. Она заверила, что Евросоюз всецело поддерживает политику реформ Президента и заинтересован в процветании и стабильности Казахстана.



