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    Президент Казахстана принял сингапурскую делегацию

    12 Октября 2022, 14:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром канцелярии Премьер-министра Сингапура Мохамадом Малики бин Османом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Президент отметил, что участие Сингапура в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии внесет значительный вклад в развитие процесса СВМДА.

    Глава нашего государства сообщил, что высоко ценит тесное сотрудничество с дружественным Сингапуром – важным партнером Казахстана в АСЕАН.

    В ходе встречи собеседники отметили расширение двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

    В свою очередь, Мохамад Малики бин Осман передал Касым-Жомарту Токаеву наилучшие пожелания от Премьер-министра Ли Сянь Луна. Руководитель делегации Сингапура заявил о намерении своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

    В завершение встречи сингапурский министр вновь подтвердил приглашение Главе Казахстана от Президента Халимы Якоб посетить с государственным визитом Сингапур.


    Фото: akorda.kz
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Сотрудничество Международная деятельность РК Сингапур
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