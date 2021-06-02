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    Президент Казахстана принял Премьер-министра Узбекистана

    2 Июня 2021, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев дал положительную оценку нынешнему состоянию двустороннего сотрудничества, демонстрирующего высокую устойчивость в условиях текущих вызовов. По мнению Президента, этому способствует активный диалог на высшем уровне, тесные контакты на уровне правительств, а также стремление сторон к укреплению многогранных связей между странами.

    «Сотрудничество между нашими странами развивается в высшей степени успешно в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время моего визита в Узбекистан в ходе переговоров с моим уважаемым коллегой Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Мы уделяем первостепенное внимание развитию сотрудничества с братским соседним Узбекистаном, считаем это очень важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе. С удовлетворением хотел бы отметить наличие целого ряда совместных проектов, которые делают наше взаимодействие разнообразным, и самое главное – содержательным», - подчеркнул Президент Казахстана.


    Глава государства заявил, что Узбекистан сегодня добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. По его словам, казахстанцы искренне радуются достижениям Узбекистана – нашего стратегического партнера и союзника.

    «Под руководством Шавката Миромоновича Мирзиёева Узбекистан достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии. Это не может нас не радовать, поскольку мы братские государства. Естественно, успешное развитие Узбекистана благоприятно влияет на развитие взаимовыгодного сотрудничества», - сказал Касым-Жомарт Токаев.


    В свою очередь Абдулла Арипов поблагодарил за предоставленную возможность встречи и передал приветствие и самые теплые пожелания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

    «Благодаря регулярным и доверительным контактам между Шавкатом Миромоновичем и Вами, Касым-Жомарт Кемелевич, успешно формируется позитивная динамика многогранного казахско-узбекского сотрудничества. Вами поставлена задача по доведению объема взаимной торговли до 10 млрд долларов в ближайшие годы. Правительства наших стран твердо нацелены на достижение этих рубежей», - сообщил Абдулла Арипов.


    Глава государства отметил, что правительствам нельзя сбавлять темпов работы, важно задействовать весь имеющийся потенциал для наращивания торгово-экономических связей двух стран в постковидный период.


    Касым-Жомарт Токаев напомнил о достигнутой в ходе телефонного разговора с Шавкатом Мирзиёевым договоренности об организации государственного визита руководителя Узбекистана в удобное для сторон время.

    В завершение встречи Президент Казахстана наградил Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова орденом Достык II степени за большой вклад в развитие казахско-узбекских отношений и укрепление уз дружбы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Узбекистан
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