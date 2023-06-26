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    Президент Казахстана принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана

    26 Июня 2023, 17:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбека Шакиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Нурланбека Шакиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отношений между двумя странами и углубления межпарламентских связей. По его словам, Кыргызстан для Казахстана является добрым соседом, братским государством и стратегическим партнером.

    В ходе встречи Глава государства отметил, что сегодня казахско-кыргызские отношения динамично развиваются, чему способствует взаимодействие на межправительственном и межпарламентском уровне. Он сообщил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество увеличивается с каждым годом, и страны планируют довести товарооборот до 2 миллиардов долларов.

    Президент выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности придадут важный импульс многим направлениям многопланового взаимодействия между странами. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее развитие союзнических отношений с братским Кыргызстаном.

    В свою очередь Нурланбек Шакиев поблагодарил Главу нашего государства за встречу и казахское гостеприимство, а также передал теплые слова приветствия от имени Президента Садыра Жапарова. По словам Спикера, Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими странами во всех отношениях, и всестороннее сотрудничество, основанное на взаимопонимании и поддержке, постоянно углубляется. Кроме того, он выразил поддержку проводимым в Казахстане реформам.

    В ходе встречи также были обсуждены вопросы дальнейшего развития культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Кыргызстаном.

    В завершение Президент Казахстана высказал наилучшие пожелания в адрес лидера Кыргызстана.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Кыргызстан
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