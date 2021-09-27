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    Президент Казахстана принял Председателя Великого Национального собрания Турции Мустафу Шентопа

    27 Сентября 2021, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными государствами, несмотря на складывающуюся нестабильную обстановку в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    – Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе, – сказал Президент.

    Отметив растущий авторитет Турции на международной арене, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение успехами братской страны. Кроме того, Глава государства высоко оценил перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия.

    Мустафа Шентоп поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность встречи в ходе его визита в Казахстан и передал приветствие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также отметил, что отношения двух государств находятся на высоком уровне, несмотря на ограничения в возможности проведения личных встреч вследствие пандемии.

    – Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать Вас на этом саммите, – сказал Председатель Великого Национального собрания Турции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Турция Сотрудничество Политика
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