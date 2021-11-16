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    Президент Казахстана принял председателя ПАСЕ

    16 Ноября 2021, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Рика Демса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы. Также были затронуты актуальные вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

    Приветствуя Рика Демса, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит совпал со знаменательной датой – 30-летием Независимости Казахстана.

    «Я считаю Ваш визит весьма своевременным, поскольку он дает нам возможность подвести итоги достигнутого прогресса и проработать новые направления сотрудничества», – сказал Президент.

    Глава государства отметил важность поддержания всеобъемлющего диалога с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал Рику Демсу о реализации демократических реформ в Казахстане, направленных на укрепление прав человека, верховенства закона и борьбу с коррупцией.

    Председатель ПАСЕ приветствовал политические реформы в Казахстане, особо выделив подписание нашей страной Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Евросоюз Европа
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