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    Президент Казахстана принял председателя партии «Ауыл»

    11 Декабря 2019, 15:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя партии «Ауыл» Али Бектаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что члены партии «Ауыл» полностью поддерживают учреждение Национального совета общественного доверия и Президентского кадрового резерва, а также инициативы Главы государства, направленные на улучшение ситуации в сельском хозяйстве.

    Собеседники подробно обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе. В частности, лидер партии высказал свои предложения по совершенствованию системы финансовой поддержки отрасли.

    Али Бектаев отметил своевременность поручений Президента, предусматривающих эффективное использование сельскохозяйственных земель и передачу посевных площадей хозяйствам, которые непосредственно занимаются их обработкой.

    Глава государства был ознакомлен с предложениями партии «Ауыл» по дальнейшему развитию аграрной сферы и возрождению отдаленных сельских населенных пунктов.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Политические партии
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