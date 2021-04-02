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    13:09, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана принял председателя Национального банка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за І квартал текущего года. Председатель Национального банка также представил оценки основных рисков для восстановления мировой экономики.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о платежном балансе страны за 2020 год, состоянии валовых международных резервов, а также о подходах к хеджированию портфеля золота.

    Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента, касающихся реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и создания Национальной платежной системы, а также озвучил предложения по реформированию жилищной политики.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Другие государственные органы Главная Экономика
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