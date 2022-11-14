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Президент Казахстана принял посла США

14 Ноября 2022, 14:38
Президент Казахстана принял посла США
14 Ноября 2022, 14:38

Президент Казахстана принял посла США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Чрезвычайного и полномочного Посла США в РК Дэниела Розенблюма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Президент выразил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении и расширении стратегического партнерства с США по всем направлениям.

В свою очередь, Дэниел Розенблюм отметил, что Казахстан является надежным партнером в регионе и американская сторона полностью поддерживает проводимые Главой государства реформы.

Фото: akorda.kz

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