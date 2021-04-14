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    Президент Казахстана принял министра труда и социальной защиты населения

    14 Апреля 2021, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал доклад министра о текущей ситуации и задачах в социально-трудовой сфере на предстоящий период.

    Серик Шапкенов отчитался о проводимой министерством работе, направленной на повышение доходов населения и оплаты труда, обеспечение занятости граждан, регулирование трудовых отношений, совершенствование пенсионного обеспечения.

    Кроме того, министр представил Президенту информацию о современных тенденциях на рынке труда и мерах по поддержке многодетных и малообеспеченных семей.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал профильному ведомству ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Социальная поддержка Минтруда РК
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