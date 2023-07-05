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    Президент Казахстана принял министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса

    5 Июля 2023, 16:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства подчеркнул, что между нашими странами весьма тесные отношения, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества.

    Президент Казахстана поздравил с началом деятельности Почетного консульства Швейцарии в Алматы, на официальном открытии которого присутствовал Иньяцио Кассис.

    Касым-Жомарт Токаев заявил, что Швейцария является одним из ключевых политических, торговых и экономических партнеров Казахстана в Европе. В настоящее время Швейцария входит в число 20 ведущих торговых партнеров и в первую тройку крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций 32,5 миллиарда долларов.

    «Мы приветствуем новые швейцарские компании, готовые инвестировать в перспективные области экономики Казахстана. Думаю, что соглашение, которое было подписано между Правительством Казахстана и железнодорожным концерном Stadler, является очень перспективным, поэтому мы будем с особым вниманием следить за реализацией этой сделки. И это придаст очень хороший импульс нашим отношениям», – сказал Президент Казахстана.

    Глава нашего государства передал наилучшие пожелания Президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе.

    Иньяцио Кассис также положительно оценил текущий уровень развития двустороннего сотрудничества, выразив готовность содействовать его укреплению. Он дал высокую оценку проводимым в нашей стране масштабным реформам.

    «Двусторонняя торговля и инвестиции являются важным элементом наших тесных связей. Как Вы сказали, если швейцарские частные компании будут инвестировать в Вашу страну, то это будет способствовать успеху Ваших реформ, улучшению условий для того, чтобы вкладывать сюда деньги», – подчеркнул министр.

    Особое внимание собеседники уделили реализации совместных проектов в сферах обрабатывающей промышленности, торговли и логистики, машиностроения, сельского хозяйства, финансовых услуг, цифровизации, образования.

    Кроме того, в ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Видео Швейцария
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