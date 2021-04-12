Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана принял министра иностранных дел Швеции Анн Линде

    12 Апреля 2021, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, находящуюся в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя шведского дипломата, Глава государства отметил чрезвычайную важность ее визита в нашу страну как в качестве действующего председателя в ОБСЕ, так и в качестве главы внешнеполитического ведомства Швеции.

    «Хотел бы подчеркнуть твердую приверженность Казахстана принципам и ценностям ОБСЕ. Сотрудничество с вашей организацией является одним из приоритетов нашей внешней политики. Мы готовы к более тесному взаимодействию как с вашей организацией, так и с государствами-членами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Глава государства напомнил о том, что итоги состоявшегося в Астане в 2010 году исторического саммита ОБСЕ являются весьма важными с точки зрения придания дополнительного импульса развитию Организации.

    В рамках обсуждения перспектив двусторонних отношений Глава государства заявил о том, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия со Швецией с акцентом на экономическое и гуманитарное направления.

    В свою очередь Анн Линде выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и подчеркнула, что данный визит является приоритетом для нее в качестве действующего председателя ОБСЕ.


    «Я хочу отметить, что мы придаем большое значение отношениям ОБСЕ с Казахстаном», – сказала министр иностранных дел Швеции.

    Анн Линде проинформировала Касым-Жомарта Токаева о первых итогах своей деятельности на посту действующего председателя ОБСЕ, дальнейших рабочих планах, в том числе на центрально-азиатском направлении.


    В ходе беседы были рассмотрены актуальные вызовы и риски безопасности на обширном европейском и евразийском пространстве от Ванкувера до Владивостока. Также состоялся обмен мнениями о путях реализации стоящих перед ОБСЕ задач в трех измерениях ее деятельности – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом.

    Автор:

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Безопасность Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Будет ли Касым-Жомарт Токаев отмечать свой день рождения
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров