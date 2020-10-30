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    Президент Казахстана принял министра иностранных дел Кыргызстана

    30 Октября 2020, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева, находящегося в столице Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствовав кыргызского министра, Глава государства высоко оценил уровень взаимодействия наших стран и народов.

    «Казахстан и Кыргызстан являются самыми близкими государствами. Нас ничего не разделяет, напротив, имеется очень много факторов, которые нас объединяют. Кыргызстан для Казахстана – это надежный союзник, важный стратегический партнер и братское государство», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что в Казахстане с большим вниманием наблюдают за развитием событий в Кыргызстане, рассматривая происходящее там как внутренние дела этой страны.

    «Мы сопереживаем за будущее братского народа. Поэтому мы делали и будем делать все возможное, чтобы оказывать помощь Кыргызстану. Мы будем предпринимать все возможное, чтобы отношения между нашими государствами получили дальнейшее развитие на основе достигнутых ранее договоренностей», – сказал Глава государства.

    В свою очередь Руслан Казакбаев, выразив глубокую признательность за возможность встречи, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную поддержку в сложное для Кыргызстана время и помощь во время пандемии коронавируса.

    «Главная цель моего визита – это заверение казахстанской стороне в неизменности внешнеполитического курса Кыргызстана в свете произошедших внутриполитических изменений. Кыргызская Республика всегда дорожила и будет дорожить добрым отношением братского Казахстана. Новое руководство страны решительно настроено на дальнейшее укрепление и наращивание кыргызско-казахских отношений по всем направлениям, отвечающим коренным интересам наших народов», – заявил глава МИД Кыргызстана.

    В ходе встречи c министром Президент обратил особое внимание на укрепление сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах.

    Автор:

    МИД РК Президент Казахстана Кыргызстан
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