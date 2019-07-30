Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана принял министра экономики и финансов Франции

    30 Июля 2019, 14:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Глава государства отметил, что между Казахстаном и Францией создан весьма серьезный задел для двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической и политической сферах.

    «Мы рассматриваем Францию в качестве основного партнера в рамках Европейского союза. ЕС является главным торговым партнером Казахстана. Объем двусторонней торговли между нашими странами достиг 4,5 млрд долл., а объем прямых инвестиций из Франции в экономику нашей страны превысил 15 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил успешную деятельность в Казахстане целого ряда французских компаний, заверив собеседника в том, что Казахстан продолжит создавать все необходимые условия для их эффективной работы в нашей стране.

    Б. Ле Мэр поблагодарил Президента за оказанный теплый прием и подчеркнул, что Францию и Казахстан связывает многолетнее взаимовыгодное стратегическое партнерство. Министр экономики и финансов Франции также выразил стремление всячески наращивать плодотворное взаимодействие между двумя странами.

    В завершение Глава государства передал привет и наилучшие пожелания лидеру Франции Эмманюэлю Макрону.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Франция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан
    Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане