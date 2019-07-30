Президент Казахстана принял министра экономики и финансов Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Глава государства отметил, что между Казахстаном и Францией создан весьма серьезный задел для двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической и политической сферах.

«Мы рассматриваем Францию в качестве основного партнера в рамках Европейского союза. ЕС является главным торговым партнером Казахстана. Объем двусторонней торговли между нашими странами достиг 4,5 млрд долл., а объем прямых инвестиций из Франции в экономику нашей страны превысил 15 млрд долларов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил успешную деятельность в Казахстане целого ряда французских компаний, заверив собеседника в том, что Казахстан продолжит создавать все необходимые условия для их эффективной работы в нашей стране.

Б. Ле Мэр поблагодарил Президента за оказанный теплый прием и подчеркнул, что Францию и Казахстан связывает многолетнее взаимовыгодное стратегическое партнерство. Министр экономики и финансов Франции также выразил стремление всячески наращивать плодотворное взаимодействие между двумя странами.

В завершение Глава государства передал привет и наилучшие пожелания лидеру Франции Эмманюэлю Макрону.