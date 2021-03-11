Президент Казахстана принял Генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об основных направлениях деятельности Совета и перспективах его дальнейшего развития.

В частности, Багдад Амреев сообщил Главе государства о подготовке к предстоящим мероприятиям организации на высшем уровне, о работе по повышению статуса Тюркского совета до полноценной международной организации, а также об экономическом и инвестиционном направлениях деятельности ССТГ.

Положительно оценив усилия Совета в деле укрепления интеграции между тюркскими государствами, Президент акцентировал внимание на усилении экономического блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию кооперации между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.



