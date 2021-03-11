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    Президент Казахстана принял Генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

    11 Марта 2021, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об основных направлениях деятельности Совета и перспективах его дальнейшего развития.

    В частности, Багдад Амреев сообщил Главе государства о подготовке к предстоящим мероприятиям организации на высшем уровне, о работе по повышению статуса Тюркского совета до полноценной международной организации, а также об экономическом и инвестиционном направлениях деятельности ССТГ.

    Положительно оценив усилия Совета в деле укрепления интеграции между тюркскими государствами, Президент акцентировал внимание на усилении экономического блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию кооперации между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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