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Президент Казахстана принял Генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2021, 16:35
Президент Казахстана принял Генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об основных направлениях деятельности Совета и перспективах его дальнейшего развития.

В частности, Багдад Амреев сообщил Главе государства о подготовке к предстоящим мероприятиям организации на высшем уровне, о работе по повышению статуса Тюркского совета до полноценной международной организации, а также об экономическом и инвестиционном направлениях деятельности ССТГ.

Положительно оценив усилия Совета в деле укрепления интеграции между тюркскими государствами, Президент акцентировал внимание на усилении экономического блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию кооперации между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.


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