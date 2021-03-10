Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ

    10 Марта 2021, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

    Станислав Зась также доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института Специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

    Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития Организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.

    Автор:

    Внешняя политика Казахстана ОДКБ Президент Казахстана Акорда Безопасность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве