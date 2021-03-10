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Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ

10 Марта 2021, 13:32
Президент Казахстана принял генерального секретаря ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

Станислав Зась также доложил о проводимой Секретариатом ОДКБ работе по реализации инициативы Президента Казахстана об учреждении института Специального представителя генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по перспективам развития Организации, отметив готовность казахстанской стороны к дальнейшему укреплению политического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению ее потенциала.


Внешняя политика Казахстана   ОДКБ   Президент Казахстана   Акорда   Безопасность  
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