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    Президент Казахстана принял действующего председателя ОБСЕ

    11 Августа 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Республики Северная Македония Буяра Османи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Приветствуя Буяра Османи, Глава государства отметил значимость его визита в Астану в качестве действующего председателя ОБСЕ.

    «Ваш визит очень важен для нас, и я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность ОБСЕ в качестве надежного государства-члена данной организации. Несмотря на разногласия, которые, к сожалению, существуют в организации. ОБСЕ незаменима, и мы должны приложить усилия для поддержания ее потенциала. В свете празднования 50-й годовщины Хельсинкского заключительного акта в 2025 году жизненно важно обеспечить, чтобы ОБСЕ продолжала служить уникальной платформой для диалога. Наше прочное партнерство с ОБСЕ основывается на общем видении построения безопасного сообщества, закрепленном в Астанинской декларации саммита ОБСЕ 2010 года», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отдельно остановился на перспективах укрепления отношений между Казахстаном и Северной Македонией.

    «У нас нет никаких проблем в рамках двустороннего сотрудничества. Мы достигли довольно значимых результатов по расширению взаимодействия. Ваша страна рассматривается как очень важный партнер Казахстана в Европе, и мы приняли решение открыть наше посольство в Скопье», – отметил Президент.

    В свою очередь Буяр Османи подчеркнул, что ОБСЕ придает большое значение развитию связей с Казахстаном и регионом Центральной Азии. По его словам, Саммит ОБСЕ в Астане 2010 году стал доказательством активной роли Казахстана в поддержке основных направлений деятельности организации.

    «Девиз председательства Северной Македонии – «Все для людей», что отражает наш человекоцентричный подход. Ваша программа реформ также ориентирована на людей и во многом созвучна не только принципам и обязательствам ОБСЕ, но и приоритетам нашего председательства. Мы также отмечаем ключевую роль Казахстана как в региональном, так и межрегиональном сотрудничестве», – сказал министр.

    В завершение встречи Глава нашего государства передал наилучшие пожелания Президенту Северной Македонии Стево Пендаровскому и пригласил его посетить Казахстан с визитом.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана
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