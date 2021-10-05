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Президент Казахстана принял делегацию Европейского Союза

5 Октября 2021, 13:22
Президент Казахстана принял делегацию Европейского Союза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Европейского Союза по правам человека Имона Гилмора и специального представителя Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы взаимодействия в рамках расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом. Также были рассмотрены вопросы региональной безопасности.

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Глава государства проинформировал делегацию ЕС о политических и экономических реформах в нашей стране, а также о мерах по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

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Имон Гилмор, высоко оценив уровень политического и торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Европейского Союза, подчеркнул своевременность и важность поддержания контактов для дальнейшего углубления партнерства.

Спецпредставитель ЕС по правам человека высказал мнение, что предстоящий визит Президента Казахстана в Брюссель станет важной вехой в развитии двусторонних отношений.

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Делегация ЕС приветствовала лидерство Казахстана в регионе в контексте стабилизации ситуации в Афганистане, особо отметив решения Касым-Жомарта Токаева о размещении офиса Миссии ООН по содействию Афганистану в Алматы и оказании помощи афганским студентам.

Имон Гилмор и Тери Хакала сообщили Президенту о том, что они будут представлять Брюссель на Гражданском форуме Центральная Азия – Европейский Союз, который открывается в Алматы.

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