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    Президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

    3 Июля 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.

    Кроме того, по итогам предстоящего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в онлайн-формате 4 июля 2023 года, председательство в ШОС перейдет Казахстану. О растущем международном авторитете и влиянии Организации, а также о роли нашей страны в ШОС, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ШОС Президент Казахстана
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