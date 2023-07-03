Президент Казахстана примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 июля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов.

Кроме того, по итогам предстоящего заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в онлайн-формате 4 июля 2023 года, председательство в ШОС перейдет Казахстану. О растущем международном авторитете и влиянии Организации, а также о роли нашей страны в ШОС, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».