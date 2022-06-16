16 Июня 2022 23:01

Президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Завтра в первой половине дня Глава государства проведет двусторонние встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Главой Башкортостана Радием Хабировым.

Во второй половине дня Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Программу визита завершит двусторонняя встреча с российским лидером Владимиром Путиным.