Президент Казахстана предложил принять Меморандум о неприменении искусственного интеллекта во вред человеку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана предложил мировому политическому истеблишменту подумать о возможности принятия Меморандума о неприменении технологий искусственного интеллекта во вред человеку и нарушения его прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выступил на онлайн-конференции «Artificial Intelligence Journey», посвященной вопросам искусственного интеллекта и анализу данных. Как сказал Глава государства, такой документ станет своего рода морально-этическим пактом для человека и категорическим императивом для искусственного интеллекта и его разработчиков.

«Нашей задачей является создание мер для недопущения негативного влияния подобного рода. Но, как бы парадоксально это ни звучало, успех новой эры будет зависеть от того уровня человечности, который мы заложим в новые технологии. Мыслительные процессы машин и роботов должны развиваться исключительно в конструктивном направлении», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что искусственный интеллект – это тот инструмент, который при его верном применении позволит всем нам развиваться более сбалансированно и более гармонично.

Онлайн-конференции «Artificial Intelligence Journey» объединила более 28 тысяч зарегистрированных участников из 90 стран и стала крупнейшей конференцией в мире в текущем году.



