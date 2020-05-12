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    Президент Казахстана правильно расставил акценты - азербайджанский эксперт

    12 Мая 2020, 19:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – В выступлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по ЧП достаточно четко и правильно был расставлен акцент с точки зрения локализации экономического потенциала страны. Такое мнение в беседе с собственным корреспондентом МИА «Казинформ» озвучил эксперт-экономист, доктор экономических наук, заместитель директора русской экономической школы Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

    «Президент Токаев достаточно четко и правильно расставил акцент с точки зрения возможностей локализации экономического потенциала Казахстана, и в этом плане страна имеет достаточно хорошие перспективы. Думаю, что Казахстан может добиться улучшения показателей обеспеченности национальной экономики внутренними ресурсами. Потому что надо понимать, что проблема в мировой экономике очень глубокая, это далеко не только коронавирус и пандемия. Мировая экономика вступила в стадию долгосрочной депрессии, связанной со структурными проблемами в мировой доллароцентричной экономики, поэтому, на мой взгляд, этот процесс будет весьма долгим», - отметил эксперт.

    «Правильно поставил вопрос Президент Токаев о том, что нужно серьезно работать над повышением самообеспеченности экономики Казахстана. Для этого у страны есть существенный потенциал, потому что часть ее природных ресурсов экспортируется в форме сырья, а также демографическая ситуация в стране положительная. И вместе с тем имеется недозагруженность производственных мощностей. В случае если будет соответствующая денежно-кредитная политика, направленная на прирост инвестиционно-инновационной деятельности, то национальная экономика может выйти на устойчивую, опережающую относительно мировой экономики траекторию роста. В этом плане есть окно возможностей как для нее, так и в целом для экономики постсоветского пространства. Но здесь очень важно работать во внешнеэкономическом направлении, четко и адекватно, углублять интеграционные связи», - резюмировал Эльшад Мамедов.

    Напомним, 11 мая состоялось заключительное заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению, на котором Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о прекращении режима чрезвычайного положения в стране.

    Автор:

    Бекбау Тайманов

    Президент Казахстана Экономика Азербайджан
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