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    Президент Казахстана поздравил участников конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда»

    28 Октября 2021, 13:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау участников международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» поздравил с открытием этого мероприятия Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поздравляю всех с открытием международной конференции «Ұлық Ұлыс-Алтын Орда»! Это мероприятие проводится в честь 30-летия Независимости. История Золотой Орды неразрывно связана с летописью современной казахской государственности. Расположение знаменитого мавзолея Джучи хана и города Сарайшык на территории Казахстана и нахождение многочисленных письменных источников в зарубежных архивах – яркое тому подтверждение.

    На самом деле история Золотой Орды до сих пор нуждается в глубоком изучении. По разным причинам этот многовековой период нашей родословной остался незамеченным. Только после обретения суверенитета нашей страной этот пробел удалось восполнить.

    Масштабные программы внесли огромный вклад в модернизацию исторического сознания нашего народа. Продолжалась преемственность в ежегодной летописи санмыга, возвышался наш национальный дух.

    Мы должны показать всему миру ценные экспонаты эпохи Золотой Орды и эффективно использовать их для развития сферы туризма. Древние памятники и современные комплексы на берегах Урала и на склонах Улытау позволяют это сделать в полной мере.

    Золотая Орда оставила особый след и в судьбе многих братских стран. Поэтому перед международным научным сообществом стоит задача совместного изучения нашей общей летописи.

    Надеюсь, что на сегодняшнем заседании наши ученые поделятся новыми данными и взвешенными мнениями. Желаю успехов в работе конференции!», - говорится в приветствии Президента.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Президент Казахстана Атырауская область Наука История Казахстана
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