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    Президент Казахстана поздравил участников августовского совещания работников образования

    25 Августа 2023, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравления участникам республиканского августовского совещания работников образования. Поздравления Президента зачитала заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От всей души поздравляю вас с началом республиканского августовского совещания работников образования. В преддверии нового учебного года стало доброй традицией объединять педагогов и проводить коллегиальное совещание по вопросам образования, воспитания подрастающего поколения. Это важный старт, который будет влиять на будущее нашей страны. Качественное образование - залог конкурентоспособной, цивилизованной страны. Несомненно, все достижения в истории человечества - это плоды учений и науки. Только воспитывая грамотное поколение, мы можем сформировать новое качество нации», - отмечено в поздравительной речи Касым-Жомарта Токаева.

    Президент обратил внимание на то, что важнейшей задачей является воспитание добросовестной молодежи в духе патриотизма.

    «Выражаю искреннюю благодарность педагогам, которые с честью выполняют эту ответственную работу. Государство всегда делает упор на процветание сферы образования. В стране созданы все условия для всестороннего развития молодежи. В настоящее время строится большое количество учебных заведений. Был принят специальный закон о статусе педагогов. Особое внимание уделяется улучшению их социального положения. Подобные мероприятия поддержки продолжатся и в будущем. Уверен, что на сегодняшнем совещании будут высказаны взвешенные мысли и взвешенные мнения по вопросам передового образования, нравственного воспитания подрастающего поколения. Желаю всем крепкого здоровья и дальнейших успехов!»,- подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Образование
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