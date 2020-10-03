Президент Казахстана поздравил руководство ФРГ с 30-летием объединения Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительные телеграммы Федеральному Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по случаю 30-летия объединения Германии. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Восстановление Германии в качестве единого государства, несомненно, стало одним из важнейших событий ХХ века. Ваша страна, руководствуясь такими ценностями, как равенство и сплоченность, свобода и справедливость, сегодня стала не только локомотивом развития Европы, но и авторитетной державой, чьи достижения на глобальном уровне признаны во всем мире», – говорится в послании Главы государства Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

В приветствии Канцлеру Ангеле Меркель отмечается, что Германия в настоящее время превратилась в передовое государство с сильной политической системой, развитой экономикой, достижениями в науке и образовании, промышленности и инновациях. Президент Казахстана высказывает уверенность в том, что «Германия и в будущем продолжит поступательное движение вперед и достигнет еще больших горизонтов в своем развитии».

В посланиях руководителям ФРГ Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку договоренностям, достигнутым в ходе его визита в Берлин в декабре прошлого года, и высказал надежду, что их реализация придаст новый импульс многоплановому сотрудничеству между Казахстаном и Германией.