Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт!

Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяетсобой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимаетособое место в духовной жизни нашего народа.

Мусульманская общественность, справедливо считающаягуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дниблагие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности.

Это особенно важно для нашей страны, в которой бережнохранится единство и согласие.

В этот священный для мусульман праздник желаю всемсогражданам крепкого здоровья и благополучия.

Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!»- говорится в поздравлении Президента РК.