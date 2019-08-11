Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт!
Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяетсобой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимаетособое место в духовной жизни нашего народа.
Мусульманская общественность, справедливо считающаягуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дниблагие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности.
Это особенно важно для нашей страны, в которой бережнохранится единство и согласие.
В этот священный для мусульман праздник желаю всемсогражданам крепкого здоровья и благополучия.
Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!»- говорится в поздравлении Президента РК.