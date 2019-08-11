Президент Казахстана поздравил мусульман с праздником Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил мусульман с праздником Курбан айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю всех мусульман с праздником Курбан айт!

Священный Курбан айт – это праздник, который олицетворяет собой непреходящие ценности доброты и милосердия. Поэтому Курбан айт занимает особое место в духовной жизни нашего народа.

Мусульманская общественность, справедливо считающая гуманность основой воспитания подрастающего поколения, совершает в эти дни благие дела, проявляя чувства взаимной поддержки и солидарности.

Это особенно важно для нашей страны, в которой бережно хранится единство и согласие.

В этот священный для мусульман праздник желаю всем согражданам крепкого здоровья и благополучия.

Пусть процветает наша Родина – Республика Казахстан!» - говорится в поздравлении Президента РК.