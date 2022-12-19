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Президент Казахстана поздравил Эмира Катара с проведением ЧМ по футболу

19 Декабря 2022, 00:11
Президент Казахстана поздравил Эмира Катара с проведением ЧМ по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани c успешным проведением чемпионата мира по футболу, передает МИА «Казинформ».

«Мои искренние поздравления @TamimBinHamad с отличным проведением #FIFAWorldCup. Этот турнир останется в истории мирового футбола маяком высокого духа, честной игры и необычайного гостеприимства катарцев», - написал Глава государства в Twitter.

Несколько минут назад завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Сборная Аргентины обыграла в финале команду Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира.


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