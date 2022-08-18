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    Президент Казахстана посетит Сочи и Баку

    18 Августа 2022 15:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.

    24 августа Глава государства по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.

    В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.

    В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.
    #Внешняя политика Казахстана #Президент Казахстана #Азербайджан #Россия
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