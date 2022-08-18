Президент Казахстана посетит Сочи и Баку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в город Сочи (Российская Федерация). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В рамках визита состоятся переговоры лидеров Казахстана и России, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства, в том числе дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
24 августа Глава государства по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева с официальным визитом посетит город Баку.
В азербайджанской столице запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-азербайджанского стратегического партнерства с акцентом на активизацию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.