Президент Казахстана посетит с рабочим визитом Туркменистан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 октября посетит с рабочим визитом Туркменистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

Президент РК примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.



