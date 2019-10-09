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Президент Казахстана посетит с рабочим визитом Туркменистан
9 Октября 2019 18:54
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 октября посетит с рабочим визитом Туркменистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.
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Президент РК примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.
Ключевые слова: СНГ, Президент Казахстана, Туркменистан,
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