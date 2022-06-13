Президент Казахстана посетит на этой неделе Россию и Иран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президента Республики Казахстан опубликовала рабочий график Касым-Жомарта Токаева с 13 по 19 июня 2022 года, передает МИА «Казинформ».

«16 июня Глава государства примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется, что Глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран.

В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов», - говорится в публикации пресс-службы Президента на официальном Telegram-канале «БОРТ №1».