Президент Казахстана посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В рамках программы официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Глава государства посетил мемориальный комплекс «Вахат аль-Карама» в городе Абу-Даби, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел комплекс, название которого означает «Оазис достоинства», почтил память погибших и возложил венки. Данный мемориал воздвигнут в честь воинов, сотрудников правоохранительных органов, дипломатов, граждан ОАЭ, отдавших с 1971 года жизни во имя своей страны.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей. «Мемориал, посвященный героям, проявившим свое мужество во время критических испытаний, призван донести до будущих поколений ценность мирной жизни. Склоняю голову в память о выдающихся сынах вашего народа, которые с честью исполнили свой священный долг, защищая интересы Родины. Желаю процветания и благополучия братскому народу Эмиратов», – написал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.