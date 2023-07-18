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    Президент Казахстана посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине

    18 Июля 2023, 23:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Здесь Глава государства совершил зиярат к могиле Пророка Мухаммеда. В знак особого уважения к лидеру Казахстана для его посещения было открыто место, где захоронен Пророк.

    Завтра Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива», который пройдет в Джидде.

    Ранее сообщалось, что 18-19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом пробудет в Королевстве Саудовская Аравия и примет участие в Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».

    В рамках саммита также запланирован ряд двусторонних встреч.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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