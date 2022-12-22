Президент Казахстана посетил мавзолей Толе би в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с Президентом Шавкатом Мирзиёевым посетили мавзолей Толе би, расположенный в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Мавзолей, в котором похоронен выдающийся сын казахского народа Толе би, был построен в первой половине XV века. Архитектурный комплекс является одной из известных достопримечательностей узбекской столицы.

Ранее, находящийся с государственным визитом в Узбекистане Президент Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу Независимости в Ташкенте.

В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с Президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

Фото: t.me/bort_01



