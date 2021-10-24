Президент Казахстана посетил Ахалтекинский конный комплекс в Ашхабаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства, прибывший с государственным визитом в Туркменистан, вместе с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым посетил ипподром Ахалтекинского конного комплекса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с коллекцией лошадей Президента Туркменистана.

В ходе мероприятия почетным гостям было показано шоу конных наездников.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Гурбангулы Бердымухамедова посетит с государственным визитом Туркменистан 24-25 октября.