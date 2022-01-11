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    Президент Казахстана поручил Премьер-Министру подготовить программу действий Правительства на 2022 год

    11 Января 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК поручил Премьер-Министру подготовить в течение трех недель программу действий Правительства на 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В завершение экономического блока выступления отмечу, сегодня мы назначили нового Премьер-Министра. Поставили ряд конкретных задач. Поручаю Премьер-Министру в течение трех недель подготовить программу действий Правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства в начале февраля», - сказал Президент РК.

    Напомним, что заседание Мажилиса Парламента состоялось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внешних и внутренних участников рынка.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Премьер-министр РК
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