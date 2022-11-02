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    Президент Казахстана подписал закон о внесении изменений в договор о ЕАЭС

    2 Ноября 2022, 15:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии и Суда Евразийского экономического союза, являющихся гражданами Российской Федерации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Вступление в силу Закона обеспечивает указанным лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в Комиссии и Суде ЕАЭС.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Также сегодня Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море».


    Президент Казахстана ЕАЭС
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