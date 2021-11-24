Президент Казахстана подписал закон о перераспределении полномочий между уровнями госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Напомним, ранее Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что данный закон является одним из важных шагов в рамках реформирования системы государственного управления.

«Нормы закона направлены на дальнейшее совершенствование процесса государственного управления. Также данный документ предусматривает повышение эффективности деятельности государственного аппарата и качества оказания государственных услуг. Это, в свою очередь, усилит самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов», - сказал М. Ашимбаев.

«Предлагаемый вашему вниманию законопроект направлен на повышение самостоятельности и ответственности государственных органов и обеспечение оперативности принятия решений в системе государственного управления», - сказала ранее сенатор Ляззат Рысбекова на пленарном заседании Сената. В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления некоторые полномочия Правительства РК передаются центральным государственным органам.

В частности:

- в экономической сфере: установление порядка составления и представления отчета о реализации Стратегического плана; утверждение квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании аудиторской деятельности; утверждение форм свидетельств и правил аккредитации профессиональных организаций и организаций по сертификации;

- в социальной сфере: утверждение перечня заболеваний, вызванных воздействием ионизирующего излучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне; утверждение порядка отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска; утверждение гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и удаленности населенных пунктов.

Кроме того, в рамках законопроекта некоторые функции будут переданы из центральных государственных органов в местные исполнительные органы. В том числе:

- От Министерства образования и науки – анализ потребностей учащихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в оказании специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;

- От Министерства индустрии и инфраструктурного развития – об установке дорожных (информационных) знаков на въездах в пограничную зону;

– От Министерства сельского хозяйства – предоставление субсидий на повышение продуктивности и качества продукции рыбного хозяйства, а также развитие племенного рыбного хозяйства.

Также в целях усиления полномочий министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по некоторым вопросам будет предоставлен ряд дополнительных функций.

Текст Закона публикуется в печати.