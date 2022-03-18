Президент Казахстана подписал указ о награждении государственными наградами РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:

Жаканову Илье – писателю, город Атырау.

2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

Шарманову Турегельды – президенту Казахской академии питания, город Алматы.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года

№ 838