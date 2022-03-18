Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Президент Казахстана подписал указ о награждении государственными наградами РК

    18 Марта 2022, 08:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:

    присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:

    Жаканову Илье – писателю, город Атырау.

    2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан:

    присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

    Шарманову Турегельды – президенту Казахской академии питания, город Алматы.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года

    № 838

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Культура Акорда Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Работников культуры и искусства чествовали в СКО
    Активисты движения «Жаңа Адамдар» указали акимату Астаны на проблемы пешеходной инфраструктуры
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Где отдохнуть в Актюбинской области
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    5 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов