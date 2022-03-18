Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Президент Казахстана подписал указ о награждении государственными наградами РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Марта 2022, 08:08
Президент Казахстана подписал указ о награждении государственными наградами РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды:

Жаканову Илье – писателю, город Атырау.

2. За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Республики Казахстан:

присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»:

Шарманову Турегельды – президенту Казахской академии питания, город Алматы.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 17 марта 2022 года

№ 838

Президент Казахстана   Культура   Акорда   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров