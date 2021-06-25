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    Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении премий в области СМИ

    25 Июня 2021, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    Захарчук Вере Николаевне – ведущей новостного отдела телеканала «Хабар 24» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

    Исабаевой Сауле Борисовне – обозревателю сетевого издания «Qmonitor.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

    Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу – руководителю Алматинской студии радио «Қазақ» и «Шалқар» за вклад в информационное обеспечение региональной политики Казахстана;

    Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне – главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

    вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу – главному редактору республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» за значительный вклад в развитие печатных средств массовой информации;

    Нуракыну Диасу Ермековичу – редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала «КТК» за вклад в развитие казахстанского телевидения;

    Толыкбаеву Максату Маликовичу – ведущему общественно-политического ток-шоу «Ашық алаң» национального телеканала «QAZAQSTAN» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Президента Республики Казахстан;

    Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу – главному редактору газеты «Мұнара» за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

    объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

    творческому коллективу национального общественно-политического журнала «Ақиқат» за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

    творческому коллективу газеты «Вечерний Алматы» за особый вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

    творческому коллективу товарищества с ограниченной ответственностью «Қазақ радиолары» за значительный вклад в развитие национального радио;

    творческому коллективу телеканала «Сарыарқа» за вклад в развитие региональной журналистики.

    2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 25 июня 2021 года

    № 195


    Автор:

    Президент Казахстана СМИ Акорда
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