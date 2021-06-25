Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении премий в области СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

1. Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению Благодарности Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

присудить премии Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Захарчук Вере Николаевне – ведущей новостного отдела телеканала «Хабар 24» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

Исабаевой Сауле Борисовне – обозревателю сетевого издания «Qmonitor.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

Кутпанбаеву Бакыту Жагипаровичу – руководителю Алматинской студии радио «Қазақ» и «Шалқар» за вклад в информационное обеспечение региональной политики Казахстана;

Ойшибаевой Жаннат Бактыгуловне – главному менеджеру департамента по работе со СМИ акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

вручить гранты Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

Байгараеву Нурмухамеду Исмановичу – главному редактору республиканской общественно-политической газеты «AIQYN» за значительный вклад в развитие печатных средств массовой информации;

Нуракыну Диасу Ермековичу – редактору центральной редакции дирекции информационных программ телеканала «КТК» за вклад в развитие казахстанского телевидения;

Толыкбаеву Максату Маликовичу – ведущему общественно-политического ток-шоу «Ашық алаң» национального телеканала «QAZAQSTAN» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности Президента Республики Казахстан;

Хасанову Серикболу Тлепбергеновичу – главному редактору газеты «Мұнара» за значительный вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

объявить Благодарность Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации:

творческому коллективу национального общественно-политического журнала «Ақиқат» за значительный вклад в развитие средств массовой информации страны;

творческому коллективу газеты «Вечерний Алматы» за особый вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

творческому коллективу товарищества с ограниченной ответственностью «Қазақ радиолары» за значительный вклад в развитие национального радио;

творческому коллективу телеканала «Сарыарқа» за вклад в развитие региональной журналистики.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 июня 2021 года

№ 195



